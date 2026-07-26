Франция и Испания горят, стотици хиляди бягат от смъртта

Близо 260 000 души бяха принудени да избягат от домовете и хотелите си заради огромните горски пожари в Югозападна Франция и централната част на Испания. Двама френски пожарникари загинаха край Бордо, а отделна стихия близо до Валенсия отне живота на още един човек. Франция изпрати военни в помощ на спасителните екипи, но огънят остава извън контрол в редица райони.

След дни непрекъсната битка пожарникарите са изтощени, цели селища са опразнени, а хиляди семейства не знаят дали ще имат дом, в който да се върнат.

Бордо преживява невиждано масово бягство

Френските власти наредиха евакуацията на около 197 000 души от департаментите Жиронда и Ланд, включително от популярни ваканционни места около Бордо и Атлантическото крайбрежие. Сред напусналите районите има както местни жители, така и огромен брой туристи, пристигнали за летните си почивки.

Вътрешният министър Лоран Нунес определи операцията като вероятно най-голямата евакуация заради горски пожар в историята на страната. Само от района на Жиронда са изведени около 167 000 души, а други 30 000 са напуснали съседния департамент Ланд заради пожара при Бискарос.

На места хората са били принудени да напуснат домовете си почти без предупреждение, вземайки само най-необходимото. Евакуационни центрове бяха открити в Бордо, а движението по редица пътища и железопътни линии беше прекъснато, за да се осигури достъп на пожарните и спасителните екипи.

Огънят отне живота на двама пожарникари

Трагедията във Франция стана още по-тежка след смъртта на двама пожарникари край Бордо. Те загинаха по-рано през седмицата, докато се опитваха да спрат разпространението на пламъците и да защитят застрашени населени места.

Стотици техни колеги продължават борбата без почивка на земята и от въздуха. В операцията се включиха армейски части, хеликоптери, дронове и транспортен самолет А400М, приспособен за изхвърляне на вещества срещу огъня. Франция получи помощ и от други европейски държави.

Въпреки огромната мобилизация пожарите не са напълно овладени. Властите съобщиха за известно намаляване на интензивността в Жиронда, но предупредиха, че промяна във вятъра може отново да превърне отделни огнища в неудържима огнена стена.

Испански села останаха празни

В Испания около 60 000 души бяха евакуирани от населени места западно от Мадрид. По-късни оценки на местните власти, включващи и хората, на които е наредено да останат затворени в домовете си, увеличиха броя на засегнатите в районите на Мадрид и Авила до над 88 000.

Испанският премиер Педро Санчес посети опустошените райони и заяви, че абсолютният приоритет е спасяването на човешкия живот. Правителството обяви национално извънредно положение заради пожарите, а Военното звено за извънредни ситуации пое ръководството на операциите на терен.

Три отделни пожара в западната част на област Мадрид се сляха в едно огромно огнище. Огнеборците се опитват да защитят къщите непосредствено до горските масиви, като на места водят битката улица по улица и дом по дом.

Всяка година има пожари, но този е огромен

В град Брунете, западно от испанската столица, тревогата е обхванала както властите, така и останалите жители. Кметът Мар Николас призна, че никога не е виждала стихия с подобен мащаб. „Всяка година има пожари, но този е огромен. Това е катастрофа“, заяви тя пред Франс прес.

Димът покри големи части от района на Мадрид и властите призоваха населението да стои на закрито. Пътища бяха затворени, общественият транспорт беше нарушен, а десетки хиляди хора прекараха нощта в спортни зали, временни центрове или при свои близки.

Отделен пожар край източния град Валенсия отне живота на възрастен мъж, преди спасителните екипи да успеят да го овладеят. Това е първата потвърдена жертва на испанските пожари през настоящата криза.

Климатът превръща пожарите в чудовища

Учените и властите свързват мащаба на бедствието с продължителните горещини, сушата и промените в климата. Изсъхналата растителност се възпламенява лесно, а силният вятър пренася огъня с такава скорост, че на места пожарникарите нямат възможност да изградят защитни линии.

Във Франция от началото на годината са изгорели близо 98 000 хектара - исторически рекорд за страната. В Испания изпепелените площи надхвърлят 130 000 хектара, докато огънят продължава да поглъща гори, земеделски земи и постройки.

Понижаването на температурите и отслабването на отделни огнища дадоха кратка надежда на спасителите. Бедствието обаче далеч не е приключило - хиляди хора остават далеч от домовете си, а над опустошените райони продължават да се издигат огромни облаци дим.