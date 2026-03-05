Напрежението между САЩ и Испания расте след спора за Иран

Дипломатическото напрежение между Съединените щати и Испания се изостри след противоречиви изявления за предполагаемо военно сътрудничество във връзка с атаките срещу Иран. Говорителката на Белия дом Карълайн Левит заяви, че правителството в Мадрид се е съгласило да сътрудничи на Вашингтон. Испанският външен министър Хосе Мануел Албарес обаче категорично отрече подобна информация и заяви, че няма представа за какво говори Левит.

Междувременно американският финансов министър Скот Бесънт обвини испанското правителство, че е застрашило живота на американци, отказвайки участие в операциите срещу Иран.

Спорът между двете държави се задълбочи и след изказвания от страна на администрацията на Доналд Тръмп. Президентът на САЩ дори отправи заплахи за прекратяване на търговските отношения с Испания, което допълнително изостри политическата атмосфера между двата съюзника.

В интервю за телевизия CNBC Скот Бесънт повтори критиките на Вашингтон към Мадрид. Той напомни, че Испания е единствената страна, отказала да отделя 5% от брутния си вътрешен продукт за отбрана. Американският финансов министър използва и остър тон, като нарече управляващите в испанската столица „нахалници“.

Допълнително напрежение възникна и между Испания и Германия след визитата на германския канцлер Фридрих Мерц в Белия дом. Испанският външен министър Хосе Мануел Албарес заяви, че е разговарял със своя германски колега, за да изрази изненадата си от това, че Мерц е критикувал Испания, вместо да защити позицията на европейски партньор.

В подкрепа на правителството на Педро Санчес се включиха и европейските институции. Европейската комисия предупреди, че е готова да предприеме действия, ако се наложи да защитава интересите на Европейския съюз.

Председателят на Европейския съвет Антониу Коща е разговарял по телефона с испанския премиер, за да изрази подкрепата на Европейския съюз. Подобна позиция демонстрира и френският президент Еманюел Макрон, който също е провел разговор със Санчес и е заявил солидарността на Франция със испанското правителство.

