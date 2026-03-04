Испания отговори на Тръмп след заплахата за търговска блокада

Испанският премиер Педро Санчес отговори на заплахата на американския президент Доналд Тръмп да прекъсне търговските отношения с Испания заради позицията на Мадрид по войната срещу Иран. В изявление, разпространено от неговия кабинет, Санчес подчерта, че испанската позиция остава „ясна и последователна“.

По думите му Испания следва същата линия, която е поддържала и по отношение на войните в Украйна и Газа. „Позицията на испанското правителство може да бъде обобщена с няколко думи: Не на войната“, заяви той.

Санчес добави, че правителството му се противопоставя на разрушаването на международния ред. Според него именно този ред защитава държавите и най-вече цивилното население.

„Първо ние сме против разрушаването на международния ред, който защитава всички нас, особено най-уязвимите - цивилното население. И второ проблемите на света не могат да бъдат решени чрез конфликти и бомбардировки“, заяви испанският премиер.

Напрежението между Вашингтон и Мадрид се засили след среща в Овалния кабинет между Доналд Тръмп и германския канцлер Фридрих Мерц. По време на разговора американският президент разкритикува позицията на Испания за конфликта и я определи като „ужасна“. „Ще прекратим всякаква търговия с Испания“, заплаши Тръмп.

Франция бързо изрази подкрепа за Мадрид. Френският президент Еманюел Макрон проведе телефонен разговор с Санчес и потвърди „европейската солидарност в отговор на последните заплахи за икономическа принуда“, съобщиха от Елисейския дворец.

