Мрежа от български джебчийки разтърси испанската столица

Десетки български жени са в центъра на остър обществен скандал в Мадрид, след като доброволчески патрул публикува в Инстаграм снимки и имена на предполагаеми джебчийки, заснети при кражби в метрото и по улиците. Публикациите разбуниха обществото - от възмущение и страх до искания за по-строги мерки и по-активна намеса на испанските органи на реда. Патрулът твърди, че е разкрил добре организирана мрежа, която според него нанася сериозни щети и на имиджа на България, разказва Нова телевизия.

Гражданските патрули, доказателствата и реакцията на улицата

Две години „Патрула Мадрид“ заснема и документира джебчийски кражби, а дейността им обхваща хора от различни социални слоеве - собственици на заведения, гидове, пенсионери. Един от членовете на организацията обяснява: „Ние сме обикновени граждани от всички слоеве на обществото - собственици на ресторанти, барове, аматьори-гидове, пенсионери“. Доброволците публикуват снимки и видеа в Instagram с цел да информират обществото и да притиснат институциите да реагират. По думите им сред задържаните има румънци и босненци, но „най-голямата и организирана група са именно българките“.

Патрулът описва структурата като пирамидална и твърди, че е идентифицирал „повече от 150 жени тук, които са от една и съща банда“. Доброволците прилагат профилиране по възраст, поведение и начин на обличане: „Мнозинството са на 25, 30, максимум 40 години. Обикновено са много сериозни. Никога не се усмихват. Поне две жени вървят заедно и дори не си говорят помежду си“. Жертвите, според публикациите, са предимно възрастни хора и туристи от Източна Азия - групи, които носят повече пари в брой и са уязвими в претъпканите зони.

Методи, обвинения и опасността за имиджа

Патрулът описва класически методи на действиe: „Обикновено ходят на много пренаселени места. Например, българските джебчии ходят в автобусите в пиковите часове“, казва член на организацията, а друг обяснява техниката: „Класическият метод е да прикрият ръката си с дреха, докато измъкват портфейли от чанти или джобове“. Споделените кадри и имената създават усещане за мащаб и организираност, което превръща случая в тема с национално и международно измерение.

Това повдига и тежки въпроси: докъде може да стигне гражданската намеса, кога vigilantism-ът преминава границата, и как властите трябва да реагират - чрез засилено полицейско присъствие, международно сътрудничество или таргетирани криминални разследвания. Но най-незабавното последствие е ударът по имиджа на българите в Испания и тревогата сред туристите - ефект, който може да се отрази на туризма и междукултурните отношения.

Липса на лесни решения

Случаят в Мадрид е скандален и провокативен, но изисква и внимателна реакция: обвиненията за произход и етническа принадлежност, които патрулът споменава, трябва да бъдат проверени от компетентните органи. Докато общественият гняв е разбираем, опасността от етнизиране на престъпността и отправяне на колективни обвинения към цели общности е реална и подронва принципите на правовата държава.

Нужни са бързи и категорични полицейски действия срещу организираната престъпност, засилено сътрудничество между испанските и българските правоохранителни органи, както и защитни мерки за уязвимите групи — възрастни хора и туристи. Разплитането на мрежите и наказателните разследвания трябва да вървят паралелно с усилия за институционален диалог, за да не се допусне социално напрежение и дискриминация.

В заключение: гневът на гражданите в Мадрид е разбираем, но решението не е само в експозицията на снимки в социалните мрежи - то изисква работа на институциите, спазване на закона и предпазване от опростяващи и опасни обобщения.

