Големият скандал в Турция трещи. Отвориха сметките на певицата Гюллю

Най-скандалният криминален случай в Турция продължава да набира скорост.

Смъртта на една от най-обичаните турски звезди – Гюл Тют (известна като Гюллю), вече не е просто нещастен инцидент, а плетеница от тайни, алкохол, насилие и опит за бягство. А мистериите около трагедията никнат като гъби.

Гюлю падна от балкона на 6 -тия етаж на 26 септември, на погребението й се стекоха хиляди фенове.

По-късно дъщеря й и нейна приятелка бяха заловени с два куфара да се опитват да напуснат Турция и бяха арестувани. Охранителните камери разкриха зловещи тайни, които прокуратурата още официално не е обявила. Твърди се, че двете момичета са издебнали певицата, докато е в банята, пуснали любимата й песен и нарочно отворили широко прозореца. Разчитали, че както обикновено, когато танцува, Гюллю често се подхлъзва заради алкохола и лъскавия под. Така и станало, но когато певицата полетяла надолу, дъщеря й изрекла зловещите думи – Хайде, довиждане, бай бай.

После се разкри и голямата вражда между двете, както и вечните скандали след обилни количества алкохол.

В невиждания скандал се появи и синът на певицата, който разказа как сестра му се обадила по телефона, за да му каже, че Гюллю е паднала от балкона и той тутакси пристигнал на мястото.

Адвокатът на дъщерята пък твърди, че няма никакви доказателства, че Гюллю е бутната.

Днес медиите обявиха, че полицията е отворила банковите сметки на Гюллю. Оказали се празни, а единствената й собственост е апартамента, в който се случи трагедията.

Мистерията се заплита, мотивът очевидно не е бил финансов.

Прокуратурата твърди, че има още доказателства, които ще бъдат огласени.

Адвокатите пък продължават да подават жалби срещу журналисти и инфлуенсъри за клевета.

И така – два месеца след трагедията, Турция е разкъсана между гняв и недоумение. Истината тепърва ще излиза.

