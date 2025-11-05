Проклятие над Дисниленд. Четвърта смърт

Какво се случва в Дисниленд, проклятие ли тегне върху вълшебното кралство?

В най-известния увеселителен парк е регистриран четвърти случай на смърт на посетител през последния месец.

Както писа Daily Mail, жена на средна възраст е намерена без признаци на живот в хотел Pop Century Resort.

Говорител на шерифската служба на Ориндж Каунти потвърди, че гостeнката на курорта е починала в медицинско заведение. Разследването не откри доказателства за насилствена смърт.

Според официалните данни общият брой на смъртните случаи на територията на Walt Disney World в Орландо, Флорида, от откриването му през 1971 г. е достигнал 69 души.

Според „Ню Йорк Поуст“, предишният регистриран смъртен случай бе на 60-годишен мъж, като причината за смъртта все още се изяснява. Случило се е в комплекса на „Дисни“, разположен в близост до тематичния парк „Магичното кралство“.

Два дни по-рано, друг мъж на около 60 години е починал в къмпинга „Форт Уайлдърнес“. Малко преди това 31-годишната запалена почитателка на „Дисни“ Съмър Еквиц е загубила живота си в „Съвременния курорт“. Според властите причината за смъртта ѝ е „самоубийство“.

„Събудихме се с много полиция пред кулата на Дисни Бей Лейк“, сподели потребител в TikTok, публикувайки кадри с екипи за първа помощ и оглед на местопрестъплението. „Казаха ни, че е „спешен медицински случай“.

