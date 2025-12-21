Разкриха причината за смъртта на Роб и Мишел Райнер

Роб и Мишел Райнер са починали в резултат на „множество наранявания, причинени от остър предмет“. Това сочат нови документи на Съдебномедицинската служба на окръг Лос Анджелис, в които е посочена причината за смъртта им, съобщи Си Ен Ен.

Съдебният лекар е определил причината за смъртта като „убийство“, показват документите, предав БГНЕС.

Нараняванията от остър предмет са такива, които се причиняват от остри обекти. По време на пресконференция окръжният прокурор на Лос Анджелис заяви, че Ник Райнер е използвал нож, за да убие родителите си. Според новоразкритите съдебномедицински документи, известният режисьор и съпругата му са починали в неделя, 14 декември – деня, в който телата им по-късно са били открити и властите са били повикани в дома на двойката в Западен Лос Анджелис.

Дъщерята на семейство Райнер, Роми, е отишла да провери родителите си същия ден около 15:00 ч. местно време и е открила телата им, съобщи източник. След това тя е отишла в дома си отсреща и е помолила приятел, който е отсядал при нея, да се обади на телефон 911, допълни източникът.

Телата са били намерени в основната спалня на дома, съобщи полицията.

В документите на съдебния лекар се посочва, че тленните останки на семейство Райнер са готови да бъдат предадени на най-близките им роднини. Въпреки че Ник Райнер е обвинен в убийството на родителите си, все още малко се знае за обстоятелствата, довели до предполагаемото деяние.

Според източник, запознат със случая, Ник Райнер е бил забелязан да се кара с баща си по време на празнично парти в събота вечерта (13 декември) в дома на Конан О’Брайън в Лос Анджелис.

Майка му, Мишел Сингър Райнер, също е присъствала на събитието, посочи източникът. На 17 декември Ник Райнер се е явил за кратко в съда, където е било насрочено изслушването му по обвинението за 7 януари.

