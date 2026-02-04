Смразяващо! Експерт прогнозира още екзекуции

Възможно е в близките дни да има още екзекуции от престъпната верига около хижа "Петрохан". Това каза експертът по национална сигурност Николай Радулов.

Отново научаваме за нещо, което се случва, след като намерим трупове. Убитите са си позволявали да действат като организация, която има определени властови правомощия. Изглежда за пореден път МВР действа реактивно, вместо както му повелява Законът за МВР и Стратегията за национална сигурност – проактивно, анализира Радулов пред "Фокус".

Според него ДАНС и МВР би трябвало да разполагат с информация за дейността на убитите, за участието им в някаква престъпна организация и за наличието на въоръжение.

"Хора са ги виждали, били са разпитвани, проверявани. Те са свидетели, че убитите са били въоръжени. Това няма как да не е известно на МВР и на ДАНС и това поражда много въпроси“, коментира Радулов.

Според него убийството вероятно е свързано с престъпната дейност на групата. "Такива случаи на екзекуция обикновено са свързани с вътрешни разпри в организации, които се занимават с наркотици. Тези хора очевидно са познавали извършителя, защото при цялата тази охрана от камери, сигнални системи и кучета, те са застреляни, въпреки че са разполагали с оръжие, като че ли без да окажат никаква съпротива. Такива екзекуции са свойствени за организации, които се занимават с трафик и разпространение специално на кокаин“, обясни експертът по национална сигурност.

"Когато започне разчистване на сметки в една организация, занимаваща се с наркотици, това продължава, докато всички свидетели не да бъдат ликвидирани“, поясни Радулов.





