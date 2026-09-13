Психолог с нови разкрития за тройното убийство в Петрохан
Подредени тела, хладнокръвен сценарий и страх от институциите
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Подредени тела, хладнокръвен сценарий и страх от институциите
Разселдващите вече са проверили телефоните и на жертвите, и на бегълците
Криминален журналист с 20 години опит коментира случая "Петрохан"
Апелативният съд върна делото заради недостатъчни мотиви
Димитър Куманов от сдружение "Балканка" с нови подробности за паравоенната организация
Такива случаи обикновено са свързани с вътрешни разпри в организации, които се занимават с наркотици, каза Николай Радулов
Млада жена скочила през терасата
Химическата експертиза по делото за смъртта на семейството от Пловдив е готова, съобщиха от прокуратурата. Резултатите потвърждават наличие на барутни...