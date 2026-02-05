Нов процес за тройното убийство край Лозен

След като получи доживотен затвор без право на замяна, присъдата на Чавдар Бояджиев за убийствата край софийското село Лозен беше отменена, а делото – върнато за ново разглеждане. Решението на по-горната съдебна инстанция предизвика гняв и отчаяние у родителите на жертвите, които настояваха именно най-тежкото наказание да сложи край на продължилата с години съдебна сага.

През лятото на 2023 година 27-годишният Иво Колев е застрелян, след като отказва да предостави кода за онлайн банкирането си. По данни от разследването извършител е 34-годишният тогава Чавдар Бояджиев. Само часове по-рано, отново в района на Лозен, той отнема живота и на 18-годишната Яна Велинова. Разследващите установяват, че и двете убийства са извършени по особено жесток и мъчителен начин, а мотивът е користен.

В хода на делото става ясно още, че година по-рано Бояджиев е бил пуснат с мярка „подписка“ по обвинение за убийството на още една млада жена – след допуснати пропуски в разследването. Впоследствие той прави самопризнания и за трите убийства.

Въпреки това защитата на обвиняемия твърди, че самопризнанията не са достатъчни. „Той има бели петна – периоди, през които не си спомня. Самопризнанията не са достатъчни за осъдителна присъда“, заяви служебният му адвокат Стоян Стоянов. От прокуратурата са категорични в обратното. „Самопризнанията се подкрепят на 100 процента от всички останали доказателства – разпити, огледи, експертизи“, заяви прокурор Людмила Николова от Софийската градска прокуратура.

През май миналата година съдът постанови доживотна присъда без право на замяна. Семействата на жертвите възприеха решението като дългоочакван край. Само няколко месеца по-късно обаче Софийският апелативен съд отмени присъдата и върна делото за ново разглеждане заради „оскъдни мотиви“. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

В началото на февруари 2026 година родителите на Иво Колев заявиха, че са били уведомени за решението без ясни обяснения. „Това е психически тормоз. Трябва да преживеем всичко отначало“, каза майката Дора Колева. Бащата Тенчо допълни, че семейството вече не присъства на заседанията. „Съдът може и да го оправдае. Всичко вече е в неговите ръце“, заяви той.

Родителите на жертвите остават с въпроса какво още е необходимо, след като има самопризнания и за трите убийства – и дали правосъдието е способно да сложи окончателна точка.

