Искат постоянен арест за шофьора на тира след трагедията край Телиш

Окръжният съд в Плевен ще се произнесе по мярката за неотклонение на шофьора на тежкотоварния автомобил, причинил тежката катастрофа край Телиш, при която загина 58-годишният анестезиолог д-р Цветан Костадинов – бивш кмет на Червен бряг. Инцидентът стана в сряда сутринта на пътя между селата Телиш и Долни Дъбник.

Окръжната прокуратура в Плевен ще внесе искане за постоянно задържане под стража на 46-годишния водач. Мъжът е задържан за срок до 72 часа и вече е с повдигнато обвинение, съобщи обществената телевизия.

Според разследването катастрофата е причинена при движение с несъобразена с пътните условия скорост. Обвиняемият е загубил контрол над камиона, който е навлязъл в насрещното платно и се е ударил челно в лек автомобил. Установено е още, че във фаталния участък е имало черен лед, който е допринесъл за трагичния изход.

Разследващите посочват, че шофьорът на тира има сериозно досие като нарушител на правилата за движение. Срещу него са съставени общо 16 акта и 8 фиша, а в миналото свидетелството му за управление е било отнемано заради шофиране след употреба на алкохол. Пробите за алкохол и наркотици, взети след катастрофата, са отрицателни.

