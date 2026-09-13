Кървавата гонка на „Челопешко шосе“: Днес съдът решава
Двамата водачи са обвинени за причиняване на смърт с евентуален умисъл и пътно хулиганство
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Двамата водачи са обвинени за причиняване на смърт с евентуален умисъл и пътно хулиганство
Задържан по линия на Интерпол, с връзки с кралска фамилия и присъда в ОАЕ
16 акта, алкохол в миналото и фатален челен удар
Съдът остави за постоянно в ареста 15-годишния Станислав
Искат справедливо наказание за виновника за трагедията
21-годишният мъж вече е повдигнато обвинение за причиняване на смърт по непредпазливост
Действията му са определени като терористичен акт срещу България
Случаят предизвика вълна от обществено недоволство и протести в цялата страна
Предвиденото наказание за повдигнатите обвинения е до 6 г. затвор и глоба до 8000 лв.
Мярката за неотклонение на Пашов е увеличена на 30 000 лева
Стайков чу съдебното определение в инвалидна количка
Петър Низамов Перата ще се изправи пред съда днес. Мярката му за неотклонение задържане под стража ще бде гледана в Малко Търново. Очаква се в същото...
Обвиненият в изнасилване Иван Евстатиев обжалва наложената му мярка - постоянен арест. Районният съд в Панагюрище ще гледа жалбата на бившия кмет на С...
Волен Сидеров заяви в Софийския апелативен съд, че с протеста си прокуратурата цели обвиняемите да бъдат отделени от политическия и обществен живот в...
Хасково. Днес Хасковският съд гледа мярката за неотклонение на директора на свиленградската митница, който бе арестуван вчера в показна акция. Тодор...
Пловдив. Пловдивският районен съд остави Атанас Червенков-Райфъла в ареста за постоянно. Магистратите прецениха, че обвиненията срещу бизнесмена за тр...
Благоевград. Постоянна мярка „задържане под стража" постанови благоевградският окръжен съд за двамата убийци на петричкия бизнесмен Орхан Изиров късно...
Пазарджик. Пазарджишкият съд ще гледа днес мерките за неотклонение на арестуваните в акцията на ДАНС и Прокуратурата във вторник в ромските махали на...
Решението на Софийски градски съд подлежи на обжалване
Съдът се премести в МВР болница заради хипертонична криза на единия арестант София. Над 12 часа продължи гледането на мярката за неотклонение на три...