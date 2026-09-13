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Перата се изправя пред съда

Перата се изправя пред съда

Петър Низамов Перата ще се изправи пред съда днес. Мярката му за неотклонение задържане под стража ще бде гледана в Малко Търново. Очаква се в същото...

15 април | 7:25
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