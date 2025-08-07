Гледат в съда мярката на подпалвача от Велико Търново

Софийският съд ще гледа днес мярката за неотклонение на Стоян Денчев от Велико Търново.

Той беше заснет от общински камери как пали гората между два квартала в града.

Денчев е обвинен от прокуратурата в тероризъм.

Действията му са определени като терористичен акт срещу България, тъй като мъжът е целял да провокира страх и смут сред населението.

При предишното заседание съдът го остави в ареста с мотиви, че 33–годишният мъж е осъзнавал какви щети ще нанесе, а поведението му показва завишена обществена опасност. Ако бъде признат за виновен, Стоян Денчев може да получи от 5 до 15 години затвор.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com