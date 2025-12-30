Пламъци в асансьор вдигнаха накрак цял блок в София

Пожар в асансьор в столичния квартал Сухата река доведе до спешната евакуация на 20 души от жилищна сграда. За инцидента съобщиха от Главна дирекция Пожарна безопасност и защита на населението.

Сигналът за пожара е подаден в 18:05 часа, като на място незабавно са изпратени два противопожарни автомобила и осем пожарникари. Благодарение на бързата реакция огънят е овладян, без да се стигне до разрастване на пожара в сградата.

От пожарната уточниха, че при инцидента няма пострадали хора. Всички обитатели са били изведени навреме като превантивна мярка, а обстановката е била поставена под контрол.

