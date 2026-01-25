Първи подробности за двете близначета, които изгоряха край Враца

Малко след като стана ясно, че две деца берат душа в болницата в Русе след адска катастрофа, от Враца дойде още по-страшна вест.

Две деца на около 1.5 години - близнаци, са загинали в пожар в къща във врачанското село Липница.

Отново това е инцидент с деца, оставени при гледачка, защото родителите са на гурбет в чужбина.

BulNews съобщава, че около 15.00 часа къща в ромската махала е избухнала в пламъци. В нея живеели 6 деца, за които се грижела гледачка.

Възрастен съсед видял огъня и успял да изведе по-големите деца.

За съжаление през това време покривът паднал и вътре останали 2 дечица близнаци, които другата седмица е трябвало да навършат 2 годинки.

На мястото на бедствието пристигнали 3 пожарни и полицаи, които започнали спасителна акция.

Огнеборците успели да извадят трупа на едното дете, който обаче бил изцяло овъглен. На този етап все още не е намерено второ тяло, останало затрупано под падналия покрив.

В селото все още работят пожарникари, тъй като къщата продължава да тлее. По тази причина в нея не могат да влязат криминалистите, за да започнат да разследват инцидента.

По първоначална информация, причината за смъртоносния случай са запалени сажди в комин, откъдето огънят се е пренесъл върху покрива.

Според кмета на Липница Румен Шопов на този етап категорично е изключена версията за умишлен палеж на имота. По негови думи родителите на 6-те деца са от ромски произход и от няколко години работят в Германия.

Това е причината те да са наели бавачка, която да се грижи за малчуганите. В момента тя е пред къщата с униформените и тепърва трябва да обяснява къде е била по време на пожара.

Очаква се през следващите дни прокуратурата във Враца да обяви повече подробности за нещастния случай с 2 загинали дечица

