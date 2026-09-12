Тежък удар в бизнеса с имоти! Кои изгоряха
Алчността винаги е свързана с рискове
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Алчността винаги е свързана с рискове
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Пострадали и жертви няма
Два автомобила изгоряха в един ден в Пиринския край. Първият инцидент е станал на 23 февруари около 11.15 часа в общинския център Сатовча. На място са...