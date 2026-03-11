Също като Малена, по същото време, с подобни травми

Само за няколко дни два инцидента с деца на зимни курорти разтърсиха общественото внимание и поставиха отново въпроса за безопасността по ски пистите. Почти по едно и също време млади хора пострадаха тежко в планината.

Единият от тях е 14-годишният Дани, който беше блъснат от моторна шейна на писта в Банско. За случилото се разказа майка му Елица Филипова в емоционален пост, който разтърси социалните мрежи.

„Преди 5 дни синът ми беше блъснат от моторна шейна, движеща се с висока скорост нагоре по ски писта номер 5 в Банско, без звукова или светлинна сигнализация. Полицията разследва случая и издирва избягалия шофьор“, пише тя.

Историята на момчето се случва само дни след друг тежък инцидент със състезателката по сноуборд Малена Замфирова на писта в Чехия – пиян скиор я удри брутално в гръб. Зловеща новина за младата, талантлива сноубордистка, която разтърси всички сърцати хора.

По думите на майката на Дани, след удара шофьорът е напуснал мястото на инцидента. Докато разследването тече, семейството се опитва да се справи с последиците от катастрофата.

Майката описва Дани като талантливо и изключително дисциплинирано дете, което познава отлично пистите в Банско. „Дани е на 14 години. Ученик е в едно от най-елитните училища в страната. Той е изключително умно дете, със златно сърце и от 4-годишен кара по пистите на Банско“, пише тя.

Първоначално момчето е карало ски, но по-късно открива истинската си страст – сноуборда.

„Цялото ни семейство е от запалени скиори и прекарваме всеки свободен ден от зимата по пистите тук. Пиша това, за да разберете, че инцидентът не е с дете, което още се учи да кара сноуборд или е надценило способностите си. Тазът му е счупен на две места. В най-добрия случай ще бъде на легло няколко седмици, след това с патерици поне два месеца и месеци рехабилитация.“

Майката разказва и за момента, който никога няма да забрави.

„Всеки път като си спомня как го видях пребледнял и уплашен на кушетката в медицинския център, очите ми се пълнят със сълзи. Първите му думи към мен бяха: "Мамо, не се притеснявай, добре съм".

Семейството е било в Банско за празниците – 3 март, 8 март и рождените дни на близките.

„Другата година ще имаме още един повод да празнуваме – годишнината от деня, в който Дани оцеля“, пише тя.

Малена Замфирова претърпя операции в Чехия и Австрия със сериозни травми на гръбнака и бедрото. Двата случая повдигат един и същ въпрос – доколко безопасни са пистите.

Елица Филипова е категорична: „Моторната шейна е мощно, тежко и бързо превозно средство. Тя е риск, който няма място на ски писта, освен когато е част от спасителна или обслужваща дейност.Тогава тя трябва задължително да се движи с включена сирена, защото ски пистата е като еднопосочен път без светофари, с променлива видимост и наклон, който усложнява спирането.“

