Жената на Дечев го закова! Вика социалните заради детето им

Мария Златарева - Маринова, бившата съпруга на служебния вътрешен министър Емил Дечев, изпрати до медиите официална позиция във връзка със случая, при който деветгодишната им дъщеря е останала сама в апартамент, докато баща ѝ е привиквал в заведение високопоставен служител на МВР извън работно време, за да му докладва официалната информация по случая "Петрохан", предадоха първо Фокус, а след това и epicenter.bg.

Според публикувана по-рано информация детето е било оставено заключено за около половин час в жилището на осмия етаж, без телефон и без възможност да се свърже с близък човек, докато Дечев е говорил в ресторант с началника на криминалната полиция в ГДНП Ангел Папалезов. В писмото си до медиите майката заявява, че се обръща преди всичко като родител, притеснен за безопасността на детето си, и настоява компетентните институции да извършат проверка по подадения от нея сигнал.



Ето какво пише майката:



Уважаеми представители на медиите,



Обръщам се към вас преди всичко като майка, чиято единствена грижа е безопасността и спокойствието на детето ми.



Най-трудното за един родител е да види как детето му се превръща в част от спор, който никога не е избирало. На 25.02.2026 г., по време на публично изслушване в Народното събрание, бащата на дъщеря ми – Емил Дечев – посочи грижата за детето като причина да проведе среща в неработен ден. В същото време аз вярвах, че детето ми е с баща си и е под неговия надзор. По-късно разбрах от медиите, че в този период то е било оставено само за определено време в апартамент на осмия етаж, без телефон и без възможност да се свърже с близък човек. Детето е имало и достъп до документи, касаещи нашумял криминален случай с шест починали лица. За една майка подобна информация предизвиква единствено тревога.



До компетентните институции е подаден сигнал с искане за проверка и оценка на риска за детето. До момента обаче не съм получила реакция, която да отговаря на сериозността на изложените факти. Когато става дума за дете, институционалната тишина е особено тревожна.



Не споря за политики. Става дума единствено за безопасността на едно дете. Законът за закрила на детето защитава правото на всяко дете на сигурност, на личен живот и на това да не бъде въвличано в публични или политически ситуации. Семейният кодекс и практиката на Върховния касационен съд също поставят на първо място принципа за „най-добрия интерес на детето“ при всички решения, които го засягат.



В продължение на години съм се стремяла да пазя детето си далеч от родителските конфликти и съм подкрепяла връзката му с баща му. Но когато едно дете се използва за оправдание в публичен дебат, а сигнал за риск остава без адекватен отговор, мълчанието вече не е решение.



Не търся привилегии и не търся „медийна присъда“. Искам единствено това, което всяко дете заслужава – проверка по правила, защита от вторично увреждане и институции, които поставят неговия интерес над всичко останало.



Мария Златарева - Маринова

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com