Рокада на върха! Нов шеф на АПИ

Рокадите на върха, които кабинетът "Гюров" започна от първата си минута, продължават. Със заповед на служебния министър на регионалното развитие и благоустройството Ангелина Бонева е освободен досегашният председател на УС на Агенция „Пътна инфраструктура“ инж. Йордан Вълчев, съобщиха от пресцентъра на Министерството.

Инж. Стоян Николов ще изпълнява длъжността председател на Управителния съвет на АПИ до назначаване на титуляр.

До момента инж. Николов беше член на Управителния съвет.

Вчера служебният министър на финансите Георги Клисурски съобщи, че служебният премиер Андрей Гюров е възложил на Министерството на финансите да събере информация от всички министри и министерства относно сключени договори по обществени поръчки, предстоящи плащания и вече извършени авансови плащания. Целта е защита на публичния интерес и на конкуренцията, както и гарантиране, че всеки евроцент публичен ресурс се използва по предназначение.

Като пример финансовият министър посочи обществена поръчка на стойност 500 млн. евро за доставка и поддръжка на нови мантинели по републиканската пътна мрежа, възложена чрез Агенция "Пътна инфраструктура". По случая Министерството на регионалното развитие и благоустройството е разпоредило одит. Има сериозни съмнения за потенциално неправомерни решения на комисии при избора на изпълнители, както и за цени, които биха могли да надвишават предварително заложените прогнозни стойности по поръчката, посочи Клисурски и каза, че при наличие на допълнителна информация тя ще бъде предоставена публично.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com