Илияна Йотова освободи главния секретар на МВР Мирослав Рашков. Днес президентът подписа указа, с който се прекратяват правомощията му.

Припомняме, че при встъпването си в длъжност служебният кабинет отправи такъв призив до държавния глава. Предложението към Министерски съвет отправи вътрешният министър Емил Дечев.

„Ние нямаме много време, за да организираме честни, справедливи и законосъобразни избори“, каза служебният вътрешен министър. Той обясни, че решението на служебния кабинет да предложи на Илияна Йотова да освободи главния секретар на МВР Мирослав Рашков е свързано включително и с местните избори в град Пазарджик, лошата организация и бавната реакция.

Като аргумент Дечев посочи и ужасяващото престъпление на хижа „Петрохан“ и отсъствието на главния секретар, както и на неговия заместник пред медиите, за да обяснят какви данни има и какво се е случило, което даде възможност за развихрянето на всякакви теории.

