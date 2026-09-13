Йотова освободи главния секретар на МВР
Днес президентът подписа указа
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Днес президентът подписа указа
Отиват си заместници в спорта, МРРБ и МВР
Пожелавам много успехи и радостни моменти на най-вярната и многобройна публика в България, каза на раздяла Ивайло Петков
Премиерът Бойко Борисов издаде заповед за освобождаването на заместник-министъра на правосъдието Андрей Янкулов във връзка с подадена от него молба. Т...
Властите в Иран освободиха 10-те американски моряци, които бяха задържани за неправомерно влизане в ирански води, съобщи Би Би Си. Арестите станаха,...