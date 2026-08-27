Строител в София фалира. Десетки са в паника

Десетки семейства, закупили апартаменти в жилищна сграда на бул. „Симеоновско шосе“ 51 в София, са изправени пред сериозен проблем. Сградата все още е на Акт 15, а фирмата строител „Гео Структ“ е обявена в несъстоятелност с решение на Софийския градски съд от миналата седмица. Купувачите, които все още не са придобили официално имотите си, трябва да следят срока от един месец за предявяване на вземания в производството по несъстоятелност.

Част от купувачите са сключили предварителни договори преди години, но все още не са успели да придобият официално имотите си.

Владислав Вутов е закупил апартамент през май 2019 г., когато сградата е била на Акт 14.

„Притеснителното беше, че години наред преди този предварителен договор пак си е бил на Акт 14. Общо взето, до ден днешен си е все така“, разказва той пред bTV.

По думите му впоследствие е издаден Акт 15, но това не е довело до очакваното развитие на строителството.

Друг купувач – Димитър Тодоров, е закупил апартамента си през април 2022 г., като е внесъл 50% от сумата. По думите му оттогава няма развитие.

„Няколко месеца след това спря комуникацията. След много напъни от наша страна реализирахме една среща тук на място с господин Герчев. Обещава, че всичко ще бъде наред. Малко след това се появи Акт 15, ние повярвахме, че всичко ще бъде наред и отново всичко спря“, разказва Тодоров.

Той иска сделката да бъде финализирана, ако сградата бъде документално изчистена. В противен случай е съгласен да му бъдат възстановени парите.

В сградата вече има хора, които живеят там, но те се притесняват дали ще могат да останат. Опитите за контакт със строителната компания и нейния собственик също не са дали резултат – посочените телефони са били изключени, а на изпратените имейли не е получен отговор.

Адвокат Димитър Янев обяснява, че ситуацията е сложна заради обявяването на дружеството в несъстоятелност. Той разделя купувачите на две групи – тези, които вече са придобили имотите си, и тези, които все още са само с предварителен договор.

За последните е необходимо да бъде прегледана цялата документация и да се установи кога е сключен договорът. В решението за несъстоятелност е посочена дата на неплатежоспособност на дружеството – 31 декември 2022 г.

След анализ може да се прецени дали договорът може да бъде развален или да бъде обявен за окончателен.

Ако купувачите изберат да развалят договорите и да предявят вземанията си, те ще трябва да участват в цялото производство по несъстоятелност. По думите на Янев подобни производства могат да продължат години.

Ако апартаментите бъдат придобити, но сградата остане на Акт 15, ще трябва да бъдат организирани необходимите дейности за въвеждането ѝ в експлоатация. Според адвоката това би било в интерес на всички кредитори, тъй като сградата би имала по-висока стойност.

Компанията има и друга сграда – на бул. „България“ и бул. „Каблешков“. И там сградата не е въведена в експлоатация. При несъстоятелност всички имоти на дружеството влизат в масата на несъстоятелността.

Купувачите, които решат да търсят обратно парите си, трябва да предявят вземанията си в срок от един месец от обявяването на решението за несъстоятелност в Търговския регистър.

