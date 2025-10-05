Защо строителите не използват пясък от пустините? Ще се изненадате
Ето какъв вид пясък обикновено се употребява за строителство
Ето какъв вид пясък обикновено се употребява за строителство
„Естреа“ ще бъде изграден с грижа за околната среда
Продукцията на сектор "Строителство" през декември в сравнение с ноември е спаднала за първи път от...
На месечна основа (през септември спрямо август 2024 г.) строителството в нашата страна се е повишил...
Трябва да се отговори на търсенето, което е свързано със строителството на къщи, училища и промишлен...
Кметът Терзиев се ангажира в кратък срок да бъдат определени представителите, които ще координират д...
Цените в строителството продължават да се повишават
Законът влиза в сила 3 дни, след като е гласуван в пленарна зала
Въвеждането на бактериални структури в бетона му позволява да "лекува" пукнатини
Андрей Цеков коментира и изграждането на магистрала "Хемус"