Показаха новите Москвичи

Представянето на два нови модела Moskvich пред членовете на борда на директорите на KamAZ на заседание на ръководството на компанията, проведено в Набережни Челни миналия петък, беше последвано от официални снимки и кратки видеа с изображения на автомобили.

Както беше съобщено по-рано, Moskvich M90 е новият флагман на руската автомобилна марка.

През лятото Chinese Cars, позовавайки се на сертификационни документи, съобщи, че Moskvich M70 ще бъде базиран на второто поколение китайски кросоувър MG HS от SAIC.

А според портала флагманът Moskvich M90 е базиран на друг ребрандиран седемместен кросоувър от Китай – MG RX9 / QS от SAIC.

Автомобилният завод Москвич започна серийно производство на нови кросоувъри от клас C и D: Москвич М70 и Москвич М90.

"Настоящата моделна линия, представена от кросоувърите Moskvich 3 в различни версии – електрическия автомобил Moskvich 3e, седанът Moskvich 6 и седемместният кросоувър Moskvich 8, ще остане в портфолиото на марката", съобщи пресслужбата на Moskvich, предава "Блиц".

Обърнете внимание, че новите продукти започват формирането на отделна M-линия със собствено лого, напомнящо тризъбеца на стената на Кремъл.

Ако обичайните "Москвич" имат прототипи под формата на модели на китайската компания JAC, то новата серия M е базирана на автомобили от марката MG.

Moskvich M70 е второ поколение MG HS с дължина 4655 мм и междуосие 2765 мм. В бъдеще ще има версии с 4×4.

Вторият модел е Moskvich M90. Прототипът му е MG RX9. Дължината на автомобила е почти 5 метра, междуосието е 2915 мм. Интериорът има разположение "2 + 3 + 2" – дали Москвич ще има същото, все още не е известно.

M90 е оборудван с 2-литров двигател, автоматична скоростна кутия и задвижване на всички колела. Подробности за техническите характеристики на местните нови коли все още не са разкрити.

