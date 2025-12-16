Тревожни данни: Автомобилната индустрия е в криза

Най-големите автомобилни групировки в света увеличиха приходите си с общо 4,1% през третото тримесечие на 2025 г., докато продажбите на леки коли нараснаха с 3,8%, показва проучването на консултантската компания Ernst & Young (EY). Печалбите обаче продължиха низходящата си тенденция спрямо предходните тримесечия: оперативната печалба на анкетираните компании се сви с 37% до 18,9 милиарда евро - най-ниската стойност от 2018 г. насам.

Германските производители регистрираха общ спад на печалбата от 76%, докато продажбите и приходите останаха приблизително на нивото от предходната година. С комбинирана печалба преди лихви и данъци от 1,7 милиарда евро, печалбата на германските компании падна до най-ниското си ниво от третото тримесечие на 2009 г. По отношение на приходите, печалбата и развитието на маржа, германските компании се представиха по-зле като цяло от всички останали автомобилни държави.

Само при продажбите на леки автомобили японските производители изостават от германските, със спад от един процент. Трите китайски компании в класацията - BYD, Geely и Great Wall Motors, заедно увеличиха приходите си със 7%, а продажбите на леки автомобили - с 13%, но регистрираха спад на печалбата от 14 процента.

Най-печелившата компания

В класацията на най-печелившите производители на автомобили в света, Suzuki води през третото тримесечие с марж от 9,2%. Следват BMW (7%) и Toyota (6,8%). Повечето компании генерираха по-ниски маржове, отколкото през предходната година. Средният марж на анализираните компании е 3,9%, най-ниският от поне десет години. От 2023 г. насам маржовете на водещите производители на автомобили са намалели повече от наполовина. Това са резултатите от тримесечен анализ на финансовите данни на 19-те най-големи производители на автомобили в света, съставен от консултантите на EY, предава "Аутомедия".

"Световната автомобилна индустрия е в дълбока криза, но в момента именно германските производители на автомобили страдат особено тежко. Общата слабост на премиум сегмента, тарифната политика на САЩ, отрицателните ефекти от валутния курс, високите инвестиции в електромобили, които още не са се изплатили, и високите разходи за преструктуриране: всичко това в момента създава перфектна буря, особено за германските производители", посочва Константин Гал от EY.

"Остава надежда, че мерките за намаляване на разходите бързо ще дадат резултати и ще допринесат за подобряване на маржа. Съкращенията на персонала, особено в германските заводи, включват високи еднократни разходи, но би трябвало да повишат конкурентоспособността в средносрочен план. А стратегическото пренасочване, което означава продължаващ ангажимент към технологията на двигателите с вътрешно горене, също струва много първоначално, но би трябвало да се изплати. Защото надеждите за бързо навлизане на електромобилността не са се изпълнили почти; поне на западните пазари продажбите се увеличават само леко. По-голямата част от потребителите продължават да избират двигатели с вътрешно горене - предимно с хибридна технология", добавя Гал.

Какво се случва в Китай

Промените на китайския пазар оказват особено силно влияние върху германските автомобилни производители: продажбите на германските компании в Китай са с 9% по-ниски през третото тримесечие, отколкото през същия период на миналата година. В момента само 29% от продажбите на леки автомобили от германските производители са в Китай, в сравнение с 39% през 2020.

"Китайският пазар в момента е изключително конкурентен и поради слабата икономика, премиум автомобилите се продават по-зле, отколкото в предишни години. Преди всичко, продажбите на електромобили растат силно и тук китайците очевидно предпочитат местните марки пред утвърдените западни компании", казва Гал. "Докато западните автомобилни производители се опитват да противодействат на това, в момента няма край на низходящата тенденция в Китай. Това означава загуба на важен пазар, който надеждно генерираше високи печалби в предходните години".

"Въпросните три китайски производители на автомобили се класираха на 11-то, 15-то и 17-то място по приходи през третото тримесечие, но оставиха повечето други компании далеч назад по отношение на ръста на приходите. Geely и GWM, например, постигнаха скок на приходите съответно от 26 и 21 процента. Обемът на продажбите за двете компании се увеличи с 43 и 20 процента. Маржът на печалбата на трите китайски компании обаче се сви на годишна база от 6 на 4,9 процента - дори те не са имунизирани срещу общото свиване на маржовете", отбелязва експертът.

"Някои китайски компании вече се утвърдиха като много сериозни глобални играчи, демонстрирайки впечатляващ растеж и набирайки значение на все повече пазари извън родния, като така оказват огромен натиск върху утвърдените западни компании", казва Гал. "По отношение на скоростта и гъвкавостта на разработката, те явно са пред повечето конкуренти благодарение на напълно дигитализираните процеси на научноизследователска и развойна дейност, по-малките административни структури и най-модерните производствени методи. Поне германските компании вече са разпознали знаците на времето и се опитват да станат значително по-бързи, а също така да контролират разходите за разработка".

