Милиарди замразени, заводите на Ford пред сериозно изпитание

Американският автомобилен гигант Ford Motor обяви сериозно отстъпление от стратегията си за изцяло електрически автомобили, като се отказва от разработването на няколко ключови електрически модела. Решението идва на фона на отслабващо търсене, промени в политическата среда в САЩ и политиките на администрацията на президента Доналд Тръмп, съобщава Ройтерс. Компанията очаква този завой да ѝ струва отписване на активи в размер на 19,5 млрд. долара. В сумата са включени 8,5 млрд. долара за отменени електрически модели, около 6 млрд. долара за прекратяване на съвместното предприятие за батерии със южнокорейската SK On и близо 5 млрд. долара, свързани с т.нар. програмни разходи. По-голямата част от отписванията ще бъде отчетена през четвъртото тримесечие, като процесът ще продължи до 2027 г.

Ford планира да замени изцяло електрическия пикап F-150 Lightning с версия с удължен пробег, при която бензинов двигател ще служи за зареждане на батерията. Компанията се отказва и от разработката на следващото поколение електрически пикап с кодово име T3, както и от планирани електрически търговски ванове. Главният изпълнителен директор Джим Фарли коментира, че основният импулс за промяната е рязката промяна на пазара през последните месеци.

Продажбите на електрическия F-150 Lightning не оправдаха първоначалните очаквания – от началото на годината до ноември са продадени 25 583 автомобила, което представлява спад от 10% на годишна база, въпреки че след премиерата на модела през 2022 г. бяха направени над 200 000 предварителни поръчки.

В резултат Ford пренасочва стратегията си към автомобили с двигатели с вътрешно горене и хибриди. Компанията очаква до 2030 г. делът на хибридите, електромобилите с удължен пробег и изцяло електрическите модели да достигне 50% от глобалните продажби, спрямо около 17% в момента. Паралелно с това Ford ще се фокусира върху разработката на по-малки и по-достъпни електромобили, създавани от специален екип в Калифорния. Първият такъв модел ще бъде компактен електрически пикап с целева цена около 30 000 долара, като продажбите се очаква да започнат през 2027 г., а производството ще бъде в завода на компанията в Луисвил.

Ford повиши и прогнозата си за коригираната печалба преди лихви и данъци за 2025 г. до около 7 млрд. долара, спрямо предишните очаквания между 6 и 6,5 млрд. долара. След съобщението акциите на компанията поскъпнаха с около 1% в извънборсовата търговия.

По данни на Ройтерс продажбите на електромобили в САЩ са се сринали с около 40% през ноември, след изтичането на данъчния кредит от 7500 долара в края на септември. Ford очаква бизнесът с електромобили да излезе на печалба едва през 2029 г. Междувременно и General Motors обяви през октомври загуби от 1,6 млрд. долара заради свиване на производството на електрически автомобили и потвърди завръщането на модела Chevy Bolt, чиято батерия ще бъде доставяна от китайската CATL, въпреки високите мита върху китайския внос, съобщи БТА

