Официално! Това е най-продаваният нов автомобил в Европа

Dacia Sandero официално е най-продаваният нов автомобил в Европа за втора поредна година. Въпреки че това е титла, която компанията държи от 2017 г. насам за продажби на дребно, данните за 2025 г. показват, че достъпният супермини оглавява класациите за леки автомобили по всички канали в Европа за втори път.

Общите продажби в световен мащаб възлизат на 289 295. По-специално в Европа, почти един на 55 продадени автомобила е Sandero, докато на пазара на дребно това е един на 28 автомобила.

От първото си представяне през 2008 г., над 3,58 милиона Sandero са намерили своите купувачи. Успехът в продажбите доказва, че формулата на Dacia да предлага всичко необходимо в модерен, здрав и достъпен пакет продължава да резонира с потребителите, пише Carmarket.

Наскоро обновените Sandero и Sandero Stepway предлагат още по-добро съотношение цена-качество с по-стилен външен вид, най-новите технологии и подобрена ефективност в цялата гама.

За 2026 г. и двата модела получават освежен външен дизайн с новия обърнат T-образен LED светлинен подпис и преработени предни и задни брони. Sandero Stepway допълнително подчертава визията със защита на каросерията в Starkle.

В интериора и двата модела се възползват от интелигентната система за аксесоари YouClip на Dacia, подобрен 10-инчов мултимедиен екран с по-добра свързаност и наличието на безжично зарядно за смартфон.

На второ и трето място по продажби в Европа за миналата година се подреждат Renault Clio с 229 778 (+5.8%) и Volkswagen T-Roc с 211 241 реализирани единици (+3.8%).



В ТОП 10 на най-продаваните нови коли в Европа през 2025 година влизат още Volkswagen Tiguan (197 000), Volkswagen Golf (195 455), Toyota Yaris Cross (190 565), Peugeot 208 (185 095), Peugeot 2008 (171 438), Dacia Duster (168 182) и Toyota Yaris (165 833), информира "Ауто прес".



Макар и с лидерска позиция през декември 2025 година в Европа, най-продаваната нова кола в Европа за 2023 година- Tesla Model Y, отчита спад в търсенето си от 28% до ниво от 151 550 единици и 15-та позиция в генералното подреждане.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com