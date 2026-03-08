Напрежението на Ормузкия проток расте! Бият тревога за петрола

Глобалните цени на петрола могат да надхвърлят границата от $100 за барел в рамките на дни и да достигнат $150 за барел до края на месеца, ако не бъде намерено решение на сериозните прекъсвания в потоците на суров петрол през Ормузкия проток, предупреди Goldman Sachs.

Износът на петрол през този жизненоважен търговски маршрут, който свързва най-големите производители на петрол в света с купувачите на глобалния пазар, е намалял повече от първоначалните очаквания на американската инвестиционна банка след американско-израелската атака срещу Иран преди малко повече от седмица, предаде The Guardian (Гардиън), пише България Он Еър.

Goldman Sachs е очаквала потоците на суров петрол през протока да спаднат до около 15% от нормалните нива. На практика обаче ефективната блокада на танкери от страна на Иран в тесния воден път означава, че само около 10% от петролните товари, които обичайно преминават по този маршрут, успяват да го направят.

Банката, която е влиятелен анализатор на петролните пазари, предупреди, че анализът на търговските потоци през миналата седмица показва ефект, който е 17 пъти по-голям от пиковия удар върху руското производство през април 2022 г. след инвазията на Кремъл в Украйна - събитие, което тогава изстреля цената на петрола до $110 за барел.

"Въз основа на тези нови данни, развитията и мащаба на шока смятаме, че цените на петрола вероятно ще надхвърлят $100 още следващата седмица, ако до тогава не се появят признаци за решение", посочва банката в бележка, публикувана в петък вечерта.

Международният еталон за петрол за кратко се изкачи над $120 за барел през 2022 г. и достигна връх от $145 за барел през 2008 г., като и в двата случая това доведе до сериозни последици за световната икономика.

Цената на петрола премина границата от $90 за барел в края на миналата седмица на фона на най-големите седмични ръстове от пандемията от Covid-19 насам преди шест години. Само в петък беше отчетено увеличение от $10.

Поскъпването продължи и през уикенда на пазарите на брокерската компания IG, където американският суров петрол се търгуваше за над $94 за барел в неделя. Това показва, че цените вероятно ще продължат да растат, когато финансовите пазари отворят отново.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com