Дацов: Туризмът е под риск, а бюджетът виси на политически игри

Европейският туристически сезон може да бъде засегнат от войната в Близкия изток, предупреди членът на Фискалния съвет Любомир Дацов в интервю за БНТ. Според него конфликтът вече влияе върху икономическите процеси и това може да се отрази и на туристическите потоци към Европа. Той посочи, че в момента е най-подходящият период за туризъм в региона на Персийския залив, което поставя европейските дестинации в по-сложна ситуация. По думите му ефектите от войната могат да се усетят в икономиката седмици и дори месеци напред.

„В момента това е най-хубавото време за туризъм. Не напразно и Испания реагира по този начин на тези удари там, защото Испания също е туристическа държава“, каза Дацов.

Той допълни, че и други европейски страни трябва да следят внимателно развитието на ситуацията. „Ние също трябва да се безпокоим за нашия туризъм, Гърция, Италия и Испания като европейски държави. Макар че някой би казал, че може да спечелим от това нещо. Аз по-скоро се притеснявам и смятам, че има проблем. Поне за Кипър това е така“, отбеляза финансистът.

Според Дацов икономическите последици от конфликта няма да се ограничат само до туризма. „Според мен, тъй като никой не знае как ще се развият нещата, но очакването е, че в действителност американците и израелците ще приключат бързо. Но ако някой се лъже, че другите аспекти ще бъдат решени бързо, това няма да се случи“, посочи той.

Финансовият експерт предупреди, че вече има нарушения в редица икономически процеси. „Вече се нарушиха не просто вериги на доставки, а редица процеси, борсови индекси, стоки. Всичко това ще има свой ефект за седмици и месеци напред. Ако приключи в следващите две седмици, може би ще има ефекти в рамките на месец до месец и половина“, добави Дацов.

По думите му в България съществува и вътрешен риск заради липсата на редовен бюджет. Според него политическите спорове около държавните финанси могат да създадат реални проблеми. „Просто и друг път сме го казвали - така го обличат политиците в някаква форма, за да си решат някои проблеми“, заяви той.

Дацов припомни и предупреждението на финансовия министър. „Извинявайте, но финансовият министър беше много сериозен, когато каза, че ако не се приеме бюджетът, ще имаме проблеми с плащанията“, посочи членът на Фискалния съвет.

Финансовият експерт коментира и обещанията на политиците за увеличение на заплатите на държавните служители. „Всъщност тези обещания са за сметка на дълг. Те по никакъв начин не могат да бъдат осигурени от нормално увеличение на приходите“, предупреди той.

В същото време Дацов отбеляза, че има положителни сигнали в бюджетните данни. „Трябва да похвалим Министерство на финансите, че върнаха старата практика да публикуват данните за бюджета. Това е стъпка към прозрачност, която трябва да бъде приветствана“, каза той.

По думите му информацията за първите два месеца на годината показва добро изпълнение на приходите.

Дацов коментира и бъдещите действия на финансовия министър. Според него най-добрият подход е по-консервативна политика и избягване на политически инициативи. „Няма печеливш ход, честно казано. Каквото и да направиш, ще бъде защо е с шапка, защо е без шапка“, каза той. „Аз смятам, че колкото по-малко движение прави и колкото по-консервативен е, толкова по-добре е за него и за публичните финанси“, заключи Дацов.

