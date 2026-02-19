Николай Василев се ядоса: Стига заеми за сметка на децата ни!

Бившият вицепремиер и министър на икономиката Николай Василев отправи остри послания за състоянието на икономиката, ролята на държавата при цените и нуждата от ясен бюджетен курс. Той отхвърли твърденията за „удвояване на цените“ и предупреди, че истинският риск е в продължаващата бюджетна нестабилност. Според него страната се нуждае от финансова дисциплина, а не от популистки мерки. Василев не изключи и политически тест чрез новото правителство.

Инфлацията - реални числа, а не страхове

Василев посочи, че инфлацията за януари е 0,6% и определи този показател като един от най-ниските за зимен месец в рамките на последните 36 години. Според него публичните внушения за драстично поскъпване не се подкрепят от официалните данни. Той отбеляза, че по-сериозен ръст има при услугите, но го свърза с увеличението на доходите през последните години.

По думите му заплатите са нараснали с около 11% през миналата година, а преди това с по около 13% годишно. За четири години увеличението достига над 50%, което логично води до поскъпване в сектора на услугите. Според него това е естествен икономически процес.

Контролът върху цените - илюзия или политика

Категоричен бе и по темата за държавния контрол върху цените. Василев заяви, че в пазарна икономика държавата не бива да се меси в ценообразуването. Според него свободната конкуренция е механизмът, който регулира цените по света.

Той определи засилените проверки като пиарска акция с минимален ефект. Василев даде пример с коментари на висши държавници за цената на минерална вода в магазин, като постави под съмнение дали това е приоритет за националната политика.

Еврозоната и бюджетът - истинският тест

По отношение на еврозоната Василев заяви, че темата за съмненията около нея е приключила. Той изрази увереност, че българските граждани ще приемат позитивно използването на общата европейска валута.

По-остра бе позицията му за бюджета. Според него липсата на приет бюджет не е свързана с еврозоната, а с политическата нестабилност. Той посочи честата смяна на правителства през последните пет години като основна причина страната да влиза в нови финансови цикли без ясна рамка.

Василев заяви, че ако новият финансов министър предложи бюджет без дефицит или дори с излишък, ще го подкрепи публично. В противен случай ще се противопостави на продължаване на политиката на дефицити и заеми.

Популизмът и политическите сигнали

Бившият вицепремиер разкритикува идеята, че раздаването на пари автоматично носи политическа подкрепа. Той отбеляза, че протестите през последните години показват различно послание - призив за финансова отговорност, а не за още разходи.

По отношение на проектосъстава на правителството Василев заяви, че не вижда проблематични фигури и отчита наличие на опит. В същото време отбеляза, че значителна част от министрите произлизат от една политическа среда, което може да е сигнал за бъдещи коалиционни конфигурации.

Според него настоящата формула не изключва възможността да се тества по-широко политическо партньорство, което да се прояви след изборите.

