Удължителният бюджет влиза в парламентарна комисия

Парламентарната комисия по бюджет и финанси ще разгледа днес на първо четене законопроекта за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 година до приемането на държавния бюджет, бюджета на държавното обществено осигуряване и бюджета на Националната здравноосигурителна каса. Законопроектът е внесен от правителството в оставка на Росен Желязков.

Защо се стигна до удължителен бюджет

Вчера кабинетът в оставка предложи на Народното събрание т.нар. удължителен бюджет, след като депутатите не успяха да приключат бюджетната процедура за 2026 година. Причина за това станаха гражданските протести и последвалата оставка на правителството. Срещу спирането на бюджетната процедура се обявиха КНСБ и КТ „Подкрепа“, които в обща позиция предупредиха, че оттеглянето на проектобюджетите и приемането на удължителен закон може да доведе до сериозно обществено напрежение.

Позицията на премиера в оставка

В началото на вчерашното заседание на Министерския съвет Росен Желязков заяви, че удължителният бюджет е необходим, за да се гарантира стабилността на държавата и изплащането на социалните разходи през 2026 година.

Какво предвижда законопроектът

Съгласно Закона за публичните финанси, ако държавният бюджет не бъде приет до началото на бюджетната година, приходите се събират по действащите закони, а разходите се извършват до размера им за същия период на предходната година и в рамките на постъпилите приходи. В мотивите се посочва, че ще се отчитат и всички влезли в сила решения на Народното събрание и Министерския съвет, както и заложените фискални цели.

Целта - предвидимост и правна сигурност

Правителството в оставка аргументира предложението с усложнената политическа обстановка и практическата невъзможност парламентът да приеме бюджетните закони за 2026 година в срок. Законопроектът има за цел да осигури яснота и предвидимост при събирането на приходи и извършването на разходи, както и да гарантира изплащането на заплати, пенсии, социални помощи и други плащания.

Разходи, приоритети и влизане в сила

В документа се предвижда ред за приоритизиране на разходите, ако те надвишат приходите, както и конкретен ред за плащанията по бюджетите на общините, ДОО и НЗОК. Предложението е законът да влезе в сила от 1 януари 2026 година.

