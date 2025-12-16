ДПС-Ново начало влизат на консултации при президента Радев

Президентът Румен Радев продължава консултациите с представители на парламентарните групи в 51-вото Народно събрание преди връчването на проучвателен мандат за съставяне на правителство.

Днес държавният глава ще се срещне с представители на парламентарните групи на „Възраждане“ и ДПС-Ново начало. От 10:00 часа е насрочена срещата с „Възраждане“, на която ще бъде обсъдена настоящата политическа ситуация след оставката на правителството, а от 11:30 часа Румен Радев ще разговаря с представители на ДПС-Ново начало.

Вчера президентът проведе консултации с представители на първите две политически сили в парламента – ГЕРБ-СДС и „Продължаваме промяната-Демократична България“.

Процедурата следва оставката на кабинета с министър-председател Росен Желязков, който преди дни обяви решението правителството да подаде оставка, а ден по-късно Народното събрание я прие единодушно. До политическата развръзка се стигна след масови протести в София и в редица други градове в страната през този месец.

Съгласно Конституцията, след оставката на кабинета президентът е длъжен да започне нова процедура по връчване на проучвателни мандати за съставяне на правителство.

