Паргов удари червената камбана! Ключово предупреждение

За да не се стигне до по-голям разпад на БСП и изпадането на партията от парламента, смятам, че конгрес не трябва да се прави преди изборите, защото обикновено конгресите водят до разпад, а не до обединение. Това не ни е нужно в момента, още повече, че Румен Радев влиза в предизборната битка, тъй като той очевидно ще събере гласове от БСП, както и от всички останали партии. Това коментира пред бТВ зам.-председателят на БСП Калоян Паргов.

В момента който и да е председател на БСП, при слизането на Румен Радев на парламентарния терен, обстановката се промени. В момента в БСП се караме и отстрани хората като гледат, ще си кажат „остави ги тия, да отидем при Радев“. В момента усилията ни трябва да са насочени за това БСП да влезе в следващото Народно събрание, като всички заедно трябва да спрем отлива на хора към Радев, за да си вземем максимално своето, да влезем в парламента и след това може вече да говорим с Радев като партньор, обясни той.

Смятам, че Европа в този си вид, не може да продължи по този начин. Самият факт, че Германия дава сигнали за Европа на две скорости, показва, че трябва да бъдем Европа, върнала се в лидерското място. Бордът на Тръмп е един сигнал. Той няма да просъществува в този вид, това е само инструмент. Задава се нова Ялта. Ние къде ще сме в тази Ялта и какво ще извлечем от нея, коментира той.

