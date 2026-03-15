Крум Зарков призна: Социалисти може да избягат при Радев

Лидерът на БСП Крум Зарков заяви, че партията му със сигурност ще бъде представена в следващото Народно събрание и обеща политическа битка срещу досегашния модел на управление. В интервю за БНТ той коментира, че досега властта е била доминирана от два неформални ценъра на влияние.

По думите му не е изключено социалисти да се появят в листите на новата партия на президента Румен Радев - „Прогресивна България“. Според него обаче това би означавало, че тези хора вече няма да представляват социалистическата идея. „Не е невъзможно да видим социалисти в листите на партията на Румен Радев, но тогава те няма да бъдат социалисти“, коментира Зарков.

Той допълни, че не знае каква роля ще има Антон Кутев в новата политическа формация, свързвана с държавния глава. В същото време Зарков отбеляза, че не познава детайлно самата партия, но оценява като адекватна заявката на президента за разрушаване на олигархичния модел в управлението. „Ще говорим в новото Народно събрание“, заяви той.

Бившият министър на правосъдието отправи и остри критики към изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов и към начина, по който работи Висшият съдебен съвет. Според него следващият парламент ще трябва да постави въпроса за смяна на ВСС и за провеждане на сериозна реформа в съдебната система. По думите му това може да стане само с устойчиво мнозинство, което обаче не може да бъде изградено заедно с ГЕРБ-СДС.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com