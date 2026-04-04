Топ социалист разкри къде е проблемът с украинското споразумение

Притеснява ни, че споразумението с Украйна беше сключено по непрозрачен начин, никой не беше информиран предварително. Това заяви в предаването „Офанзива с Любо Огнянов” водачът на листата на БСП в Ловеч Николай Бериевски.

Той подчерта, че всяко правителство трябва да се отчита на НС. „Това е 10-годишен политически ангажимент. И тук моят въпрос е – как би могло едно служебно правителство с оставащ период на управление от около 15 дни да поеме 10-годишен политически ангажимент?”, попита Бериевски. Самият той, който беше заместник-министър на външните работи в правителството на Росен Желязков, казва, че не е бил запознат със споразумението.

Бериевски отново повтори позицията на БСП по отношение на войната в Украйна - че трябва да се седне на масата за преговори.

По отношение на споразумението с „Боташ”, Бериевски уточни, че тогава не е бил в управлението на държавата и не е запознат с детайлите. „Тогава ситуацията беше различна. България беше в много сложна ситуация, в която енергийните източници бяха ограничени, руският газ беше спрян. Вследствие на това тогава служебното правителство явно е счело, че това е най-добрият начин, по който трябва да се подходи”, каза Бериевски.

„По отношение на самия договор – доколкото си спомням, преди няколко дни служебният министър Трайчо Трайков коментира и каза, че той би могъл да се използва. То е въпрос на обстоятелства”, коментира той.

Той разясни и друга точка от програмата на БСП – укрепване на стратегическите отношения със страни, които споделят принципите на международното право и Устава на ООН.

„На първо място България е член на НАТО и на Европейския съюз. БСП през годините участва във всички тези важни геополитически процеси за страната. По отношение на развиването на отношения с други държави – виждаме редица примери. Например Германия развива търговски отношения с Китай. И, понеже искате пример – защо да не засилим търговските отношения с Китай? Не виждам проблем в това”, каза Бериевски.

Той коментира и санкциите срещу Русия. „Вече мисля, че сме около 20-и пакет. Според мен тези санкции не дават очаквания резултат. По отношение на енергоизточниците виждаме, че редица европейски държави започват да говорят за това. Включително и САЩ временно вдигнаха някои санкции, за да могат да търгуват. Защо ние да не поставим националния интерес на първо място и да работим така, че българските граждани да живеят по-добре”, коментира Бериевски.

През тази седмица беше обявено, че на 18 март България е получила нота от иранското посолство във връзка с военните самолети на летище София.

„На първо място – да успокоим българските граждани, че нотата е най-ниското ниво на дипломатическа комуникация между две държави. След това има демарш и т.н. Към настоящия момент няма непосредствена заплаха за България. Отбранителните сили на НАТО в Средиземно море си вършат работата”, обясни той.

Той обаче отбеляза икономическите последствия от военния конфликт в Близкия изток. И допълни, че трябва да се вземат мерки. „В НС свикахме извънредно заседание, за да се обсъдят конкретни мерки как българските граждани да се справят с тази криза. А какво направи служебното правителство? Предложи по 20 евро на човек за конкретна група хора”, коментира Бериевски.

