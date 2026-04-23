Официално: Обявиха избирателната активност на 19 април

51,11% е била избирателната активност на вота на 19 април. Това съобщи зам.-председателят и говорител на ЦИК Росица Матева в „Интервюто след Новините на NOVA”.

ласували са 3 360 330 души. Най-ниска избирателна активност е имало в Кърджали – 29,53%, а най-висока - в 23 МИР в София - 59,47%. По общини – най-активни са били гласоподавателите в Белица - 69,57%, най-малко са гласували в Ардино - 26,69%.

13 депутати са избрани от два района и трябва до утре вечерта да изпратят до ЦИК заявление откъде желаят да бъдат обявени за избрани. „В противен случай ние ще ги обявим според реда на регистрирането им в районната избирателна комисия”, обясни Матева.

ЦИК ще се събере на заседание в събота и ще обяви поименния списък на новите 240 депутати.

Вече са получени и заявления от 21 кандидати, които се отказват да бъдат депутати, още преди да бъдат обявени за такива. Комисията е уважила тези искания.

Броят на сгрешените протоколи не е бил толкова голям – с около 100 по-малко от предходните избори. В процентно отношение грешките са с около 50% по-малко, каза Матева.

„При анализа на несъответствията, аз обработих един протокол, в който самата секционна избирателна комисия беше извършила 38 поправки, преди изобщо да го предаде в районната избирателна комисия”, обясни Матева.

„Извън страната протоколите бяха без грешки, много чисти, много добре попълнени”, допълни още тя.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com