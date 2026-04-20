Нови данни от ЦИК: ГЕРБ изпревари ПП-ДБ, 1,3 млн. гласували за Радев

Централната избирателна комисия публикува нови междинни резултати от парламентарните избори при 91,68 процента обработени протоколи на секционните избирателни комисии. Данните затвърждават категоричната преднина на Прогресивна България на Румен Радев и показват разместване в борбата за второто място. Очертава се почти окончателна конфигурация на следващия парламент. Финалните резултати се очакват след пълното преброяване.

Прогресивна България - 44,691%

ГЕРБ-СДС - 13,398%

Продължаваме промяната-Демократична България (ПП-ДБ) - 13,210%

Движение за права и свободи (ДПС) - 6,233%

Възраждане - 4,354%

Под изборната бариера на този етап остават МЕЧ, „Величие“, „Сияние“ и „БСП-Обединена левица“, които събират около 3 процента от гласовете всяка.

Разликата между първата политическа сила и останалите остава над 30 процентни пункта. В същото време разместването между ГЕРБ и ПП-ДБ за второто място показва, че битката в тази част от класирането остава динамична до последните протоколи.

Почти напълно обработени са и гласовете от чужбина - 98,78 процента. И там „Прогресивна България“ е първа сила с 38,149 процента. След нея се нарежда ПП-ДБ с 22,568 процента, а ДПС е трета политическа сила с 8,653 процента.

В чужбина ГЕРБ остава на шесто място с 4,633 процента, изпреварена от „Величие“ с 5,735 процента и „Възраждане“ с 5,230 процента, въпреки че тези резултати не са достатъчни за парламентарно представителство.

Съгласно Изборния кодекс Централната избирателна комисия трябва да обяви окончателните резултати и разпределението на мандатите не по-късно от четири дни след изборния ден. Имената на избраните народни представители следва да бъдат оповестени до седем дни след вота.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com