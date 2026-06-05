Демерджиев с притеснителни разкрития за Невзоров, работата става дълбока

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев коментира горещите теми в страната.

На въпрос на журналисти дали Олег Невзоров се намира в Турция, Демерджиев посочи, че въпросите са много по-сериозни.

"Идентифицирали сме множество хора, свързани с този случай, част от тези хора са в структира, към която принадлежи Невзоров. Тази структура не се изчерпва с Олег Невзоров. Поискали сме съдействие и от партньорски служби, защото структурата е доста по-голяма. Изследваме и защо общинските и държавните органи най-малкото не са противодействали на тези явления, а някъде има данни и да са съдействали. Изследваме и връзките на Невзоров и неговата структура с хора, заемащи ключови места в изпълнителната власт или в политическите среди или в общинската власт".

Това е група, за която има данни, че се занимава с престъпления на територията на страната. Не бих се ангажирал, че всеки един в тази структура, се е занимавал с престъпления. Събрали сме хиляди документи, предадени са на прокуратурата. Правим всичко, за да установим пълния обем на хората замесени в действията на тази група, добави той.

Демерджиев каза още, че този случай буквално са го рестартирали. "За да намерим Олег Невзоров ние трябва да имаме данни и доказателства, които трябва да послужат, за да бъде арестуван. Не очаквайте да арестуваме някой просто ей така". Имаме данни накъде се е придвижвал Невзоров, данните са там, където трябва."

В заключение той каза още, че "има данни за действия, извършени от посланника на Украйна у нас, които са след издадената принудително административна мярка и преди неговото оттегляне. Доколкото знам е подадена нота. Трябва внимателно да се анализират тези действия и да се преценят".

Вътрешният министър коментира и темата за Стоян Мавродиев: "Нещо любопитно и да има, по-важното е, че е задържан. Това ,което трябва да се поставя като въпроси, е да бъде осигурен на българското правосъдие Стоян Мавродиев и аз лично съм много любопитен да го чуя, убеден съм, че има много какво да каже, че може да ни насочи в действията по раследване на много случаи".

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