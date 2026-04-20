Край на драмата! Ето го новият парламент

При 100% преброени протоколи, данните на Централната избирателна комисия показват, че новият парламент ще е пет партиен. Първа, с осезаема преднина, е формацията „Прогресивна България” на Румен Радев с 44.594%.

Останалите формации, които влизат в 52-рото Народно събрание, са ГЕРБ-СДС с 13.387%, ПП-ДБ с 12.618%, ДПС с 7.12% и „Възраждане” с 4.257 на сто от гласовете.

Под прага от 4% са МЕЧ с 3.225%, „Величие” с 3.104%, „БСП-Обединена левица” с 3.017% и „Сияние”, за която са гласували 2.887% от отишлите до урните.

