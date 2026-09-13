ЦИК отвори регистрацията за инициативните комитети за президентския вот
Комитетите имат срок до 14 септември, партиите и коалициите – до 9 септември
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Комитетите имат срок до 14 септември, партиите и коалициите – до 9 септември
ЦИК прие правилата за провеждане на предизборната кампания
Партиите имат срок до 9 септември за регистрация, а кандидатите за президент и вицепрезидент – до 22 септември
Говори депутатът от „Прогресивна България“ Иван Янев
Какъвд е броят на гласувалите на изборите
С осезаема преднина "Прогресивна България" спечели изборите
Коментари след първите резултати от изборите
Разликата между първия и следващите участници се очертава като значителна, дори по-голяма от предварителните очаквания
Проф. Вълчев изрази умерен оптимизъм за възможни промени
Първите два протокола вече са постъпили в ЦИК
Проблемът е възникнал още в ранните часове на деня
Ако се наложи вотът продължава и след 20 часа, каза говорителят на ЦИК Росица Матева
Висока избирателна активност на местните избори
Някои си мислят за 121 гласа - няма да стане, след изборите ще трябва да говорим, каза лидерът на ГЕРБ
Ако президентът Румен Радев се появи на политическия терен, ще пренареди партиите, смята тя
По-голяма смиреност трябваше, каза още той
Кой празнува двойната победа днес
Справяме се с предизвикателствата и проблемите, които тези същите съвносители на вота ни оставиха, каза още той
Мирчев разкри с кого преговарят за вот на недоверие
Тази седмица беше успешна за България, каза лидерът на ГЕРБ