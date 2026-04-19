Край! Вотът приключи на тези места

Първите два протокола от приключил изборен ден вече са постъпили в Централната избирателна комисия, като те са изпратени от секции в Нова Зеландия.

Заради деветчасовата разлика във времето българските граждани в градовете Оукланд и Крайстчърч бяха първите, които упражниха правото си на глас. Изборният ден там започна още в събота, 18 април, в 22:00 часа българско време.

Най-късно се очаква да приключи гласуването в Съединените щати в щатите Калифорния, Аризона и Невада, където изборният ден ще завърши около 6:00 часа българско време в понеделник.

Тази година в дипломатическите мисии извън страната са разкрити повече избирателни секции с цел да се улесни гласуването на българските граждани. За първи път Министерството на външните работи създаде координационен щаб, който следи изборния процес в чужбина и поддържа постоянна връзка с Централната избирателна комисия.

