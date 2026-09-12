Паркира накриво, плати право: Радев с бърз урок по законност
Той подчерта, че приема отговорността за нарушението
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Той подчерта, че приема отговорността за нарушението
Българите гласуваха в 493 секции в 55 държави, вотът приключи без проблеми
Първите два протокола вече са постъпили в ЦИК
Секциите отвориха навреме, но дефекти блокират гласуването в десетки пунктове
Гласуването започна в Нова Зеландия и приключва в Калифорния при над 490 секции в 55 държави
Над 6 млн. българи гласуват, избирателните секции в страната са 12 898
Беше много трудно с гласовете от чужбина, признаха от Избирателната комисия
ГЕРБ се оплаква от БСП, Социалистите - от медиите
Почти всички министри в правителството на Бойко Борисов се събраха да очакват заедно края на изборния ден. Мястото не е Бояна или резиденцията в Лоз...
Активността скочи на 26.2% към 13 ч, отчете ЦИК
Депутатите успяха да приемат днес изборният ден да е с един час по-дълъг и записаха в промените в Изборния кодекс, че гласуването ще приключва в 21 ча...
В петнадесет населени места днес ще се провеждат нови избори за кметове на кметства, а в три - частични. Петнадесетте населени места са: с. Гостилица...
7114 избиратели са гласували до 10 часа тази сутрин в община Плевен или това са 5,96% от имащите право на вот днес на балотажа. Това съобщиха от Общин...
Без произшествия започна изборният ден в областта тази сутрин. Охраната на секционните избирателни комисии през нощта премина спокойно,съобщиха от ОД...
Изборният ден започна в 6 часа. Създадена е организация за осигуряване на обществения ред и няма регистрирани сериозни нарушения. В населените места,...
Изборният ден протича нормално в Кърджали.В област Кърджали избирателите ще гласуват за седем кметове на общини, 195 общински съветници и 370 кметове....
"Изборният ден започна в 6.00 часа. Няма регистрирани сериозни нарушения на обществения ред преди началото на изборите". Това съобщиха от пресцентъра...
Днес гласуваме 2 в 1- на местните избори и референдум. Важно е да знаете работното време на избирателната секция, в която смятате да упражните своя гл...
Забранява се продажбата на спиртни напитки в магазините, заведенията за обществено хранене и други обществени места за периода от 00.00ч. до 20. 00ч....
Във връзка с провеждането на местни избори на дните на 25 октомври и на втори тур (балотаж) на 1 ноември няма да бъдат ловни и няма да се утвърждават...