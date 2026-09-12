Всичко за Изборен Ден

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Изборният ден с час по-дълъг

Изборният ден с час по-дълъг

Депутатите успяха да приемат днес изборният ден да е с един час по-дълъг и записаха в промените в Изборния кодекс, че гласуването ще приключва в 21 ча...

26 април | 17:10
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Без лов в изборния ден

Без лов в изборния ден

Във връзка с провеждането на местни избори на дните на 25 октомври и на втори тур (балотаж) на 1 ноември няма да бъдат ловни и няма да се утвърждават...

23 октомври | 14:34
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