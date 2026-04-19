Българите по света откриха изборния ден още снощи

Изборите за 52-рото Народно събрание започнаха снощи зад граница, като първите гласове бяха подадени в Нова Зеландия. Вотът стартира в 22:00 ч. българско време и ще приключи в сутрешните часове на 20 април. Организацията обхваща десетки държави и хиляди избиратели. Разликите във времето определят и последователността на гласуването по света.

Начало и край на изборния ден

Първи до урните застанаха българските граждани в Оукланд и Крайстчърч, където секциите отвориха в 22:00 ч. българско време. Причината е деветчасовата разлика във времето. Най-късно ще приключи гласуването в западните части на САЩ - в щатите Калифорния, Аризона и Невада, където изборният ден ще завърши в 6:00 ч. българско време на 20 април.

Мащабът на вота зад граница

Общо 493 избирателни секции са разкрити в 55 държави. Най-много са те в Германия - 70, следвани от Испания - 67. Във Великобритания секциите са 28, в Турция - 27, в Италия - 27, а в Гърция - 26.

САЩ разполагат с 25 секции, Нидерландия - 24, Франция - 19, а в Белгия, Австрия и Канада има по 17 секции. Разпределението отразява концентрацията на български общности по света.

Начин на гласуване

В 130 секции в 19 държави е осигурено машинно гласуване. В останалите секции вотът ще се проведе с хартиени бюлетини. Изборните книжа и техниката са доставени предварително чрез въздушен и наземен транспорт, съобразно местоположението на секциите.

Адресите на секциите

Пълна информация за адресите на избирателните секции по държави е публикувана от Министерството на външните работи:

https://www.mfa.bg/bg/izbori-2026

Правила за избирателите

Българските граждани могат да гласуват в секция по свой избор, дори да не са подали предварително заявление. В изборния ден те трябва да попълнят декларация, че отговарят на условията за гласуване и че не са упражнили правото си на друго място.

Подкрепа от институциите

Дипломатическите и консулските представителства на България поддържат постоянен контакт с местните власти. Те са в готовност да съдействат при възникване на затруднения, за да бъде гарантирано правото на вот на българските граждани.

От Министерството на външните работи изразиха благодарност към българските общности зад граница за съдействието при организацията на изборния процес.

