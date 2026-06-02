Демерджиев по стъпките на Кирил Петков

Българите се уморихме да се вбесяваме на всяка нова власт, в чиито редици все се намира някой, който не е наясно нито с празничните дни, нито с тези – на скръб и почит.

В първите години на управлението на Борисов, новоизбраните му кметове трудно се отучиха да не поздравяват с „Честит Разпети петък!“. Още не можем да преглътнем и нелепото: Ту-тууу.

Царят на гафовете Кирил Петков подобаващо се разписа с богословска грешка. Едва седнал на премиерския стол, поздрави народа с „Честита Бъдни вечер“.

Днес вътрешният министър тръгна по стъпките му. Докато виеха сирените в памет на героите на България, Демерджиев честити празника на кърджалийци.

Дори да е лапсус, нужно е публично извинение. Всичко друго е гавра с гибелта на хилядите българи, отдали живота за свободата на България.

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