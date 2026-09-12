Демерджиев по стъпките на Кирил Петков
Вътрешният министър дължи извинение за гафа
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Вътрешният министър дължи извинение за гафа
За 76-и път хора от цялата страна извървяха пътя на четата
Мария Габриел връща мандата още утре
София. Точно в 12 часа днес сирените в цялата страна засвириха, за да отдадат българите почит на Христо Ботев на загиналите за свободата на България....