Демерджиев и надуването на балона по "Магнитски"

Балонът се надува…пук! Тези дни гледаме наживо как вътрешният министър Иван Демерджиев разиграва текста на тази детска песничка. С плачевни резултати и за съжаление – на разноски на цялото ни общество.

От средата на миналата седмица МВР шефът с гласовитото съдействие на целия медиен мейнстрийм, свързан с корпоративно-олигархичния кръг „Капитал“, надува поредния балон по „Магнитски“.

„Демерджиев е в САЩ по покана на Марко Рубио“ и „вътрешният министър ще има срещи на високо ниво, на които ще постави въпроса за прилагането на санкциите по „Магнитски“ в България“ са само част от мантрите, които денонощно бяха препечатвани по сайтовете на въпросните издания и преповтаряни по студиата на телевизиите Nova и bTV, чиито тв водещи, в по-голямата си част, обслужват не интересите на зрителите, а на въпросния олигархичен кръг.

Е, балонът се спука. Демерджиев се оказа поканен от Рубио на форум срещу крайнолевите терористични движения с участието на представители на общо 60 държави. Американският държавен секретар едва ли изобщо е разбрал, че българският вътрешен министър е бил един от тях. Двустранна среща с Рубио нямаше, а Демерджиев дори и до селфи с него не успя да се дореди.

Нямаше и двустранна среща с главния прокурор и министър на правосъдието на САЩ Тод Бланш.

Изобщо, нямаше нито една среща, която да отговаря на министерската позиция на МВР шефа.

Вместо това, родният екскурзиант, опитващ се отчаяно да изкара за „работен успех“ разходката си до САЩ, беше пратен в девета глуха и приет от несравнимо по-ниски нива за неговия ранг. Факт, който обаче няма да чуете нито от него, нито от пригласящите му под диригентската палка на Иво Прокопиев медии, свързани с кръга „Капитал“. Вместо това, Демерджиев тръби от българския ефир, че бил обсъдил с представители на правосъдното министерство приложението на санкциите по „Магнитски“ у нас, а също и опции за „възбуждане на федерално преследване срещу лица, които се опитват да ги избегнат и тези, които ги подпомагат“?!

Ако ви се струва, че това изречение е нонсенс, грешката не е у вас. Така е! То противоречи както на международните и българските правни норми, така и на елементарната логика. По няколко конкретни причини.

Първо – санкциите по „Магнитски“ не важат не само на територията на България, а и на която и да е друга страна-член на ЕС, защото са наложени от трета за Евросъюза държава. Това е категоричната позиция на Европейската комисия, която през годините на няколко пъти се е налагало да напомни на предни властимащи с афинитет към погазването на законите, че прилагането на тези санкции е абсолютно недопустимо у нас.

Второ – възбуждане на федерално преследване в САЩ няма как да има, освен ако не става въпрос за закононарушение, извършвано на територията на Щатите или с участието на американски граждани или техни фирми. А нищо от нещата, които Демерджиев е пробутвал при разговорите си там (ако приемем, че фарсът с „полетите на Пеевски“ е бил сред тях), не е свързано с действия, извършвани в САЩ или засягащи американската финансова система. Така, че очаквано неговите внушения, без доказателства, не са събудили какъвто и да е интерес, дори и на срещите, които е провел.

Като изключим, разбира се, факта, че самият МВР шеф може да бъде обвинен в умишлено подвеждане на американските институции. Причината е, че твърденията му стъпват на справка, предоставена му от ГДБОП, за която вече е напълно доказано, че е манипулирана и съдържа фалшиви данни.

Любопитно е и дали шефът на ГДБОП Мартин Златков, който придружава Демерджиев в САЩ, е признал това пред американските ни партньори. Едва ли. С което също е участвал в умишленото им заблуждаване.

Със сигурност не са признали и друго – че си позволяват да използват – нерегламентирано и в нарушение на поне няколко закона и евродирективи, строго конфиденциални данни от PNR системата, за да атакуват лидер на опозиционна партия, какъвто е председателят на ДПС Делян Пеевски и да го разследват, въпреки че е с имунитет. Само че ДПС вече сезираха за това и евроинституциите, и партньорите, участващи в PNR системата, сред които са и САЩ, така че е въпрос на време от Вашингтон да си дадат сметка за реалната същност на клеветническата акция, в която Демерджиев се опитва да ги въвлече.

Всичко това обаче не пречи медиите на Прокопиев и обслужващите Дерменджиев журналисти от националните телевизии да внушават, че видите ли очаквайте „федерални разследвания“ след срещите на Демерджиев на американска територия, като в екстаз хиперболизират резултатите от тези срещи. Фантазии, фантазии - така фантазираха и преди години, когато с неимоверно усърдие по цял ден говореха за разследването по „Рико“, инициирано пак с тяхно участие. Но не чухме и една дума от тях, когато същото разследване бе прекратено от съда в Ню Йорк поради липса на правни основания спрямо Пеевски и българските ответници. Е как ще чум, та те са „обективни“ медии, никога не публикуват информация, което не е в интерес на менторите им.