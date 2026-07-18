Честваме смел светец, хубави имена празнуват днес. Не се пипа метла

На 18 юли Българската православна църква почита паметта на свети мъченик Емилиан Доростолски. На този ден имен ден празнуват всички, които носят имената Емил, Емилия, Емилиян, Емилияна и техните производни.

Според житието свети Емилиан живял през IV век в град Доростол (днешна Силистра) по времето на император Юлиан Отстъпник, известен с гоненията срещу християните. Емилиан бил роб и тайно изповядвал християнската вяра.

Една нощ той разрушил езически олтар, приготвен за жертвоприношение на идолите. Постъпката му била разкрита, а той бил подложен на жестоки изтезания. Въпреки мъченията не се отказал от вярата си и накрая бил осъден на смърт чрез изгаряне.

Народни вярвания за 18 юли

Според народните поверия времето на днешния ден предсказва каква ще бъде есента.

Ако денят е горещ, се вярва, че декември ще бъде студен.

Ако мухите хапят настойчиво, това е знак за предстоящ дъжд.

Ниско летящите лястовици също вещаят валежи.

Сутрешната мъгла предвещава слънчев и горещ ден.

Народната традиция препоръчва още на 18 юли да не се изплащат стари дългове, защото това може да донесе нови финансови затруднения.

Съществува и поверието, че не бива да се пипа метла, тъй като така човек може символично да „изметe“ от дома си късмета, благополучието и семейното щастие.