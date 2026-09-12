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Вечният Емил

Вечният Емил

Единственият световен артист в българската поп музика на 23 декември щеше да стане на 75 Емил Димитров, за когото изкуството и стилът бяха религия, н...

13 декември | 10:57
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