Миков: Победата на Караиванов и БСП ще е победа за асеновградчани

„Вярвам във вашата победа. Екипът на БСП в Асеновград я заслужава. Това ще бъде победа за БСП и за асеновградчани". Това заяви лидерът на БСП Михаил М...