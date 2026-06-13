Тези именници черпят! Днес е опасно да лъжете, да се жените и да вдигате купон
10 февруари лекува тялото
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10 февруари лекува тялото
Народът вярва, че след 18 януари зимата започва да отстъпва
Според народните вярвания на този ден лятото се преполовява
Била от знатен произход, но се посветила в служба на Христос
Според евангелските текстове Христос влиза на ослица в Ерусалим, посрещнат от хората с маслинови, палмови и лаврови клонки, приветстван с възгласи "Ос...
Имен ден днес имат Ангел, Ангелина, Михаил, Михаела, Райчо, Райна и Рангел
Днес отбелязвяме Тодоровден. Тази година на 19 март празнуваме Тодорова събота, известна като деня на коневъдството и конния спорт. Тодоровден, Конск...
Над 8000 души с постоянна адресна регистрация във Варна, носещи името Никола и Николай, ще празнуват имен ден днес. Според справка от отдел „Гражданск...
Никулден е любим всенароден празник - трапезите са пълни с вкуснотии, а именяците са много и всички са готови да почерпят. Никой Никола, Николина, Нин...
Днес 29 юни, православната църква почита едновременно паметта на великите апостоли Петър и Павел, ученици на Христос. Най-важните обстоятелства от тех...
Православните християни отбелязват Цветница днес. Това е деня, в който Спасителят е посрещнат в Йерусалим с маслинови клонки и цветя. Празникът винаг...