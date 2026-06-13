Всичко за Именници

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Тодоровден е!

Тодоровден е!

Днес отбелязвяме Тодоровден. Тази година на 19 март празнуваме Тодорова събота, известна като деня на коневъдството и конния спорт. Тодоровден, Конск...

19 март | 8:14
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Днес е Петровден

Днес е Петровден

Днес 29 юни, православната църква почита едновременно паметта на великите апостоли Петър и Павел, ученици на Христос. Най-важните обстоятелства от тех...

29 юни | 7:20
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