Тези именници черпят! Днес е опасно да лъжете, да се жените и да вдигате купон

На 10 февруари православният календар отбелязва деня на Свети мъченик Харлампий и Света Валентина – дата, натоварена с вярвания, поличби и стари традиции, които и днес мнозина спазват.

Според народните представи времето на този ден „говори“ за идващата пролет. Ясното небе и сланата са знак за ранна и топла пролет. Ако сутринта е мъглива, се очаква богата реколта от пшеница. Силният вятър пък се приема като предупреждение за ветровити и променливи пролетни месеци.

Народните поверия съветват хората на 10 февруари да бъдат особено честни – смята се, че всяка лъжа или измама може да се върне като сериозен проблем. Денят не е подходящ и за шумни празненства или пищни тържества. Според вярванията дори брак, сключен на тази дата, може да се окаже нещастен.

За сметка на това 10 февруари се приема като благоприятен ден за изцеление – както на тялото, така и на душата. Вярва се, че тогава по-лесно се възстановяват мирът и хармонията в отношенията.

По традиция на този ден се пече питка, която се носи в църквата за освещаване. Носи се и мед – според вярванията именно на 10 февруари той придобива лековити сили и предпазва от болести.

Имен ден празнуват Харалампи, Хараламби, Пейо, Валентин, Валентина, Вальо и Валя.

